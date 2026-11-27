Video

Italia

A proposito di Superbonus "abbiamo avuto rassicurazioni dal ministro sul fatto che si ritorna a quello che era prima. Credo sia una cosa molto positiva, soprattutto per gli imprenditori che avevano tenuto i crediti in pancia e che erano stati messi in difficoltà". Lo ha detto all'Ansa il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'assemblea generale di Confindustria Umbria ad Assisi, riferendosi al confronto avuto oggi al Mef con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Con il ministro abbiamo parlato di come cominciare insieme la discussione per costruire una buona prassi per continuare il percorso di crescita sulla scia del Pnrr". Ha affermato Orsini parlando dell'incontro di oggi con il ministro. Tra le richieste fatte, ha ricordato Orsini, quelle per "continuare con la politica industriale" e per "gli aiuti fiscali sulle aggregazioni". "Abbiamo parlato - ha detto il presidente di Confindustria - anche di come far crescere le nostre piccole imprese, perché abbiamo capito che sul tema della produttività le grandi imprese sono poco sotto la media europea e che le medie imprese sono quelle che stanno andando meglio della media europea. Quindi il grande problema l'abbiamo con le piccole imprese e abbiamo bisogno di fare in modo che queste possano comunque in ogni modo crescere, perché il tessuto cresce se crescono tutte le imprese del territorio"