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"Sono profondamente indignata, che il governo del Costa Rica abbia diffuso false informazioni che mi collegano al terrorismo. Sia chiaro: difendere i diritti umani non è terrorismo e il governo dovrà rispondere di queste insinuazioni". Così la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, che da giovedì 26 a sabato 28 novembre è stata bloccata in aeroporto dalle autorità per l'immigrazione del Costa Rica.

Albanese ha denunciato che non le hanno neppure consentito di trasferirsi in un albergo per trascorrervi la notte, come disposto dalla Corte costituzionale. "Sconcertante. La Corte costituzionale del Costa Rica ha ordinato che mi lascino uscire per andare in un albergo e riposare, ma la polizia dell'immigrazione non me lo permette. Sono in stato di arresto?? Aiuto", ha scritto su X.

Venerdì sera la Corte costituzionale ha ordinato alla Direzione generale dell'immigrazione di consentire il trasferimento della relatrice in un albergo affinché potesse riposare prima della sua partenza per il Messico, prevista nella giornata di sabato. Albanese è poi stata fatta uscire dall'aeroporto Santamaria di San José, dopo due notti in cui era rimasta bloccata: "Grazie all'interessamento dell'Ambasciata d'Italia in Costa Rica e al pronunciamento favorevole della Corte suprema costaricense, la dott.ssa Francesca Albanese, Relatrice speciale Onu sui diritti umani nei Territori Palestinesi, ha potuto recarsi in albergo, in attesa di potersi imbarcare per il Messico sul volo previsto nel pomeriggio italiano", ha fatto sapere la Farnesina in una nota.

"L'Ambasciata d'Italia - si legge ancora - ha assicurato ogni necessaria assistenza per tutto il periodo di permanenza presso l'area internazionale dello scalo, inviando due funzionari consolari in loco e mettendo a disposizione generi di conforto. L'Ambasciata d'Italia in Messico ha anche allertato le autorità messicane in merito all'arrivo della connazionale, assicurandosi che non vi sono motivi ostativi al suo ingresso nel Paese".