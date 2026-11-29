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Il primo ministro uscente e candidato socialista alla rielezione Pedro Sánchez è stato il primo leader a votare a Madrid. «Vedo una mobilitazione storica e quindi ho buone sensazioni», ha dichiarato. «Oggi è il giorno in cui il nostro paese, la Spagna, deciderà quale futuro vuole per i prossimi quattro anni».

Il leader del Partito socialista (Psoe) ha lanciato un appello alla partecipazione, perché maggiore sarà la mobilitazione, «tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volontà dei cittadini nel prossimo parlamento e tanto più forte sarà il governo per portare avanti le proprie politiche». Sánchez si aspetta una partecipazione «tra le più alte di tutta la nostra storia democratica».

Il leader del Partito popolare e candidato alla presidenza del governo, Alberto Núñez Feijóo, ha chiesto agli spagnoli «di non votare con paura, ma con memoria, con convinzione e sapendo che quello che eleggeremo è un governo democratico del nostro Paese». Nel giorno in cui i cittadini «prendono il timone e decido il futuro, il destino e l’orientamento della Spagna», i risultati potranno portare a «un prima e un dopo».

Anche la candidata alla presidenza per il Frente Amplio, Ada Colau, ha invitato la maggioranza sociale e lavoratrice a partecipare alle elezioni generali «per difendere la democrazia, i servizi pubblici, il diritto alla casa, condizioni di vita dignitose, le pensioni e i salari giusti».

Per Colau, il ruolo delle donne è centrale: «Credo che avranno l’ultima parola in queste elezioni». Così come la Catalogna avrà un peso politico «fondamentale», «come nel 2023».

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