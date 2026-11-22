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«È arrivato il momento di chiudere finalmente Rikers Island». Con queste parole il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha presentato venerdì 20 novembre 2026, durante una conferenza stampa al municipio, il piano per la chiusura del complesso carcerario di Rikers Island, da decenni al centro di denunce per violenze, abusi e condizioni di detenzione disumane. L'obiettivo è trasferire tutte le persone detenute entro la fine del 2032 e sostituire le strutture esistenti con quattro carceri più piccole, distribuite nei diversi distretti della città.

L'annuncio segna una nuova tappa in una battaglia che dura da decenni, ma comporta anche un rinvio rispetto agli impegni precedenti. Nel 2019, infatti, il Consiglio comunale aveva approvato una legge che prevedeva la chiusura di Rikers Island entro il 31 agosto 2027. Mamdani ha riconosciuto che quella scadenza non potrà essere rispettata, attribuendo i ritardi alla precedente amministrazione.

Il complesso di Rikers Island, situato nell'East River, vicino all'aeroporto LaGuardia, ospita circa 6.600 persone, molte delle quali in attesa di giudizio. Negli anni è diventato uno dei simboli delle criticità del sistema penitenziario statunitense.

Durante la conferenza stampa, Mamdani ha ricordato anche Kalief Browder, il giovane arrestato a 16 anni e detenuto per oltre tre anni a Rikers Island senza essere mai processato. Trascorse centinaia di giorni in isolamento e morì suicida nel 2015, dopo essere tornato in libertà. La sua vicenda è diventata uno dei casi più conosciuti nelle campagne per la chiusura del carcere.

«Abbiamo un obbligo legale e morale di chiudere Rikers», ha dichiarato Mamdani, assicurando che l'amministrazione lavorerà con il Consiglio comunale, i tribunali e le organizzazioni della società civile per realizzare il progetto. La sfida sarà trasformare un impegno politico, più volte annunciato e rinviato, in una chiusura effettiva, garantendo nel frattempo condizioni di detenzione più sicure e dignitose.