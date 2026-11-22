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Si sono seduti sulla scalinata del ministero dell'Istruzione e del Merito, proprio davanti agli agenti in tenuta antisommossa, per cercare di fermare il lancio di petardi, bottiglie e altri oggetti da parte di alcuni manifestanti. È successo venerdì 20 novembre a Roma, durante il corteo studentesco organizzato in occasione dello sciopero generale contro le politiche economiche del governo e per chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica.

Protagonisti del gesto sono Andrea e Marcos. Quando il corteo ha raggiunto il ministero, in viale Trastevere, alcuni manifestanti hanno cominciato a lanciare petardi, bottiglie di vetro, un cartello stradale e persino un monopattino contro le forze dell'ordine schierate a protezione dell'edificio.

Andrea è intervenuto per primo, spostando il monopattino dalla scalinata e posizionandosi davanti agli agenti. Marcos, vedendo la scena, ha deciso di raggiungerlo. I due si sono quindi seduti a terra, tra i poliziotti, nel tentativo di interrompere i lanci. Il loro gesto ha provocato una reazione ostile da parte di alcuni partecipanti al corteo. Entrambi hanno spiegato che la loro intenzione non era prendere le parti delle forze dell'ordine, bensì impedire che gli scontri mettessero in pericolo gli stessi manifestanti e distogliessero l'attenzione dalle ragioni dello sciopero.

La giornata del 20 novembre aveva visto migliaia di studenti, lavoratori e sindacalisti attraversare le strade della capitale. I cortei chiedevano risorse per l'istruzione e contestavano il carovita e le politiche di riarmo.