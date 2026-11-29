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«Vedo una mobilitazione storica e quindi ho buone sensazioni», ha dichiarato il primo ministro uscente e candidato socialista alla rielezione Pedro Sánchez, primo leader a votare a Madrid. Il leader del Partito socialista (Psoe) ha lanciato un appello alla partecipazione, perché maggiore sarà la mobilitazione, «tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volontà dei cittadini nel prossimo parlamento e tanto più forte sarà il governo per portare avanti le proprie politiche».

Il leader del Partito popolare e candidato alla presidenza del governo, Alberto Núñez Feijóo, ha chiesto agli spagnoli, dopo aver votato, «di non votare con paura, ma con memoria, con convinzione e sapendo che quello che eleggeremo è un governo democratico del nostro Paese». Mentre la candidata alla presidenza per il Frente Amplio, Ada Colau, ha invitato la maggioranza sociale e lavoratrice a partecipare alle elezioni generali, sottolineando il ruolo fondamentale delle donne e della Catalogna.

Le operazioni di voto, che rinnoveranno il Congresso e il Senato, sono iniziate alle 9 e proseguiranno fino alle 20. Sono chiamati al voto oltre 38,6 milioni di cittadini e cittadine, di cui 35,9 circa residenti nel paese e 2,6 residenti all’estero. Questi ultimi hanno già votato entro giovedì 26 novembre attraverso ambasciate e uffici consolari. A votare per la prima volta, dopo il compimento dei 18 anni, circa 1,6 milioni di giovani.

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