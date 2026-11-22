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Nessun accordo politico alla Cop31 di Antalya in Turchia. Si conclude con un fallimento la Conferenza sul clima dell'Onu - la più lunga della storia -, dopo che gli oltre 200 Paesi presenti non sono riusciti a trovare un compromesso sul nodo centrale dei negoziati: l'abbandono graduale dei combustibili fossili. La bocciatura più sonora è arrivata dall'Unione europea che, tramite il ministro irlandese Darragh O’Brien, ha rigettato l'ultima bozza del testo che non contiene alcuna menzione specifica a petrolio, gas e carbone.

"L'Ue non può accettare una decisione che non tenga conto della scienza", ha detto O’Brien durante la plenaria conclusiva. Una posizione condivisa anche da diversi tra gli Stati in via di sviluppo e dell'America Latina e di cui il ministro dell'ambiente turco Murat Kurum - che ha guidato i negoziati insieme al suo omologo australiano Chris Bowen - ha dovuto tenere conto. "Abbiamo perso un'occasione", ha commentato. Dalla Conferenza emergono però anche dei vincitori, a partire da Russia, Arabia Saudita e dagli altri petro-stati che, come spiega Ecco, sono riusciti a difendere "un modello economico fondato sui combustibili fossili".

Il tutto, mentre l'Ue non è stata in grado di "colmare il vuoto diplomatico" lasciato dall'assenza degli Usa e dalla "posizione defilata assunta dalla Cina".

Tra gli addetti ai lavori resta così l'amaro: la conferenza che "avrebbe dovuto segnare un'accelerazione nell'attuazione dell'Accordo di Parigi", afferma Wwf in una nota, non ha raggiunto "un'intesa adeguata nè sulla riduzione delle emissioni, nè sulla transizione energetica e sulle risorse necessarie per proteggere le popolazioni più vulnerabili".