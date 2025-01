Video

Fatti

Ddl Sicurezza, le voci dal presidio a Roma: "Legge che ci riporta in un'epoca buia del Paese"

La Rete contro il ddl Sicurezza con Amnesty si è trovata in piazza vicino al Senato per protestare contro il ddl Sicurezza mentre la legge procede verso l'approvazione in queste settimane. "Questa legge rappresenta al meglio il progetto di questo Governo. ci riporta in epoca buia del Paese". Hanno raccontato alcuni manifestanti.

L'ARTICOLO