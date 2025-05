Video

Elio Germano, Valentina Pozzi ed Emanuela Barilozzi Caruso: "Il cinema di Libero De Rienzo un atto rivoluzionario"

L'ultimo appuntamento dell'evento "Le sfide di Domani" è stato dedicato a Libero De Rienzo - Picchio per tutti quelli che non lo conoscevano solo per questioni lavorative - e al suo primo e unico film, "Sangue". Sul palco, moderati da Emanuela Del Frate, la regista del documentario "Sangue nostro", Valentina Pozzi, insieme a Elio Germano ed Emanuela Barilozzi Caruso, protagonisti del film, come del doc. «Avevo queste cassette da molti anni», ha detto Pozzi, «Negli ultimi anni ho visto molto più spesso Elio, la sua presenza è stato un booster fondamentale per decidere di impegnarmi in questa cosa difficilissima. Come il suo cinema è stato sempre un atto rivoluzionario, io avevo sempre la sua voce dietro». Cosa avvicina Germano al cinema di Picchio? «Ogni film è un sacrificio, nella parola “sacrificio” c’è il sacro: il dolore funzionale a qualcosa più ampio e più misterioso». Per Emanuela Barilozzi Caruso, «Sangue è un’opera viva, ha anticipato tante domande che ora mi faccio e che ora perseguo. Sangue è un’attitudine: e io quell’attitudine ce l’ho. È un’attitudine ad amare le cose che si fanno, a spaccare tutto, in maniera produttiva».

