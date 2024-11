Video

Italia

Elly Schlein: «Non sosterremo De Luca per un terzo mandato in Campania»

“La ricandidatura di De Luca in Campania? Il Pd è contrario al terzo mandato per gli incarichi monocratici. Si possono votare tutte le leggi regionali che vogliono, ma il partito non lo sosterrà, le regole valgono per tutti. Prima del consenso viene il buonsenso”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'evento di Domani "Il futuro è adesso" al Tempio di Adriano a Roma

