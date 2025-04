Video

Emiliano Fittipaldi: «La Liberazione va festeggiata, è sbagliato chiedere sobrietà politica»

«Questo 25 aprile è l’ottantesimo anniversario della Liberazione, un anniversario importante, anche se, in qualche modo, ridimensionato dall’evento storico globale della morte di papa Francesco. È una festa da festeggiare, ed è sbagliato se il governo chiede, in qualche modo, una sobrietà politica». Il direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi interviene così, ospite della trasmissione Tagadà su La7, sulla polemica politica scatenata da Nello Musumeci. «Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno», ha dichiarato il ministro della protezione civile, al termine del Cdm che ha varato cinque giorni di lutto nazionale per la morte del papa, che comprendono anche il 25 aprile».

