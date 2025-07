Video

Fine vita, Laura Santi ai parlamentari: "Vi chiedo di essere umani"

"Quello sul fine vita è un disegno di legge veramente infausto. Da esseri umani vi chiedo di bocciarlo. Non è un intento di regolamentare il fine vita ma di escluderlo. Non abbiate paura, non porterà a nessun abuso questo diritto. Vi chiedo buon senso, di esseri umani". Laura Santi, morta lunedì 21 luglio con il suicidio assistito, ha lasciato un appello ai parlamentari italiani sulla legge. Un videomessaggio pubblicato mercoledì 23 dal marito sul profilo Facebook della giornalista di Perugia. "Vi prego, vi prego con tutto il cuore, fate quello che volete con la politica ma vi prego, Paese Italia, occupatevi delle sofferenze dei malati più gravi".