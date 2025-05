Video

Fatti

Francesca Gastone: "La macchina ci dice di andare da A a B, ma cosa ci perdiamo durante il percorso?"

Ospite del nostro evento a Milano, "Le sfide di Domani", l'illustratrice Francesca Gastone ha conversato con Adrian Fartade e Michela Rossi (Sonno) di arte e intelligenza artificiale: "Stiamo modificando e semplificando il nostro linguaggio per poter riuscire a parlare con i computer. Invece dovrebbe essere il contrario: la progettazione di questi software dovrebbe essere sempre più allenata a capire il nostro linguaggio. Ma l'interazione con le altre persone è ciò che rende più interessante il mio lavoro".

"Quando un art director mi dice 'fammi questa illustrazione' e non mi dà nessun feedback - ha continuato Gastone - funziona come un'intelligenza artificiale, che mi dice che per andare da A a B devo fare questo percorso senza guardarmi intorno, interrogarmi, stupirmi dei cambiamenti stessi. Credo sia una perdita enorme. Il paragone con Google Maps è banale, ma vero: la macchina ci dice di andare da A a B, ma cosa ci perdiamo durante il percorso? Quanto, del processo, possiamo rendere un algoritmo prestabilito e inattaccabile? Non sono mai riuscita a dare una risposta a questa domanda, finora".

