Francesca Michielin: "Sanremo arriva dopo un momento complicato per me"

Nella seconda serata non ha trattenuto le lacrime. Dopo un 2023 che l’ha tenuta lontana dalle scene per un problema ai reni, la cantante non si arrende, nonostante la caduta dalle scale durante le prove che la costringe a camminare con un tutore: «Ho sempre cercato di essere impeccabile, stavolta voglio abbracciare l'imperfezione. La mia canzone a Sanremo parla di un amore finito: il fango esiste anche dove pensiamo che sia tutto perfetto». E ringrazia Giorgia per un consiglio ricevuto a 16 anni

Intervista di Annalia Venezia