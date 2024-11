Video

Gli studenti in corteo a Roma segnano i volti di Meloni, Bernini e Valditara con mani rosse

Flash mob durante il corteo degli studenti a Roma, per denunciare i morti sul lavoro in alternanza scuola-lavoro e la situazione in Palestina. Gli studenti hanno imbrattato con le mani sporcate con vernice rossa dei cartonati raffiguranti la premier Meloni, ed i ministri della scuola e dell'università Valditara e Bernini