I servizi segreti potranno dirigere gruppi terroristici: ecco la sicurezza di Meloni

Il governo Meloni ha ribattezzato il decreto approvato dal Senato «sicurezza». Ma più che a tutela dei cittadini sembra sia stato pensato per lasciare ampi margini di manovra a servizi segreti e forze dell’ordine.

L'articolo incriminato sui servizi segreti è il numero 31, che da una parte rende permanenti alcune norme introdotte in via provvisoria nel recente passato, dall’altra introduce nuove disposizioni per «il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza». E queste nuove disposizioni preoccupano giuristi ed esperti, in particolare la previsione di rendere non punibili «la direzione e l’organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo», «la detenzione di materiale con finalità di terrorismo», ma anche «la fabbricazione, l’acquisto o la detenzione di materie esplodenti».

Una normativa che mette paura più che aumentare la sicurezza dei cittadini. Nello Trocchia ne parla con la giurista Vitalba Azzollini.

Video di Lorenzo Sassi