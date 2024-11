Video

Il nuovo murale di Laika dedicato a Giulia Cecchettin e e Gisèle Pelicot

Laika, la street artist dal volto coperto, firma una nuova opera. A due giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Milano, in viale Tunisia angolo via Lecco, è comparso il murale dal titolo “Smash the patriarchy”.