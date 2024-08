Video

Fatti

Katie Ledecky, la più grande nuotatrice della storia

Ha rivoluzionato lo stile libero, dimostrando che si può stravincere sia dai 200 ai 1500. A Parigi ha dominato negli 800, portandosi a casa il quarto oro consecutivo nella specialità: mai nessuno come lei, solo Michael Phelps a livello maschile ci era riuscito. Una vera star, a cui non è mai importato essere un personaggio fuori dall’acqua. Come ha dimostrato ai Giochi 2024.

