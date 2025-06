Video

"La regina delle squillo", la prima puntata del podcast Per questi motivi 2

La seconda stagione del podcast Per questi motivi, a cura di Giulia Merlo, racconta le storie di chi ha camminato nello spazio grigio tra il bene e il male in un’Italia in cambiamento. La prima puntata venerdì 27 giugno, poi una ogni secondo e quarto venerdì del mese. Nel primo episodio raccontiamo la storia di uno dei primi grandi processi per induzione alla prostituzione. Siamo a Roma, negli anni Sessanta. Al centro c’è Jeunesse, una terra di mezzo gestita da Mary Fiore

