Fatti

La scuola tecnica italiana: allenatori sempre più considerati (ma poco citati)

In molte discipline olimpiche, gli allenatori non hanno un sindacato, né tutele. Eppure la scuola italiana è guardata con ammirazione in tutto il mondo: vale per il nuoto, l'atletica, la scherma. Nominiamoli, citiamoli, riconosciamo più spesso l'ottimo lavoro che svolgono.

