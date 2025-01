Video

Fatti

La testimonianza su Almasri: "L'ho visto uccidere a mani nude"

In anteprima la clip del programma "Il Cavallo e la Torre" in cui un testimone racconta di aver visto il comandate libico Osama Njeem Almasri uccidere a mani nude due ragazzi, mentre era nel carcere di Zawiya in Libia