L’argento olimpico di Nadia Battocletti, antilope italiana del presente e del futuro

L’impresa della ventiquatrenne trentina ai Giochi di Parigi è una rivoluzione: una italiana che se la gioca alla pari con le antilopi africane. Battocletti, è dolce e delicata, ma in pista è un'atleta tenace, intelligente e furba. Il suo ultimo giro, corso in 58” in progressione, è destinato ad essere visto e rivisto.

Credits Foto: GRANA/ Fidal