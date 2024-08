Video

Mondo

L’ex mercenario della Wagner: «Perché ho deciso di combattere per l’Ucraina»

Vladislav Izmailov ha combattuto per la compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigožin. Catturato dagli ucraini, ha scelto di schierarsi con i Russian Volunteeer Corps, ex soldati e volontari russi che combattono per Kiev e non riconoscono Putin. A Domani racconta in esclusiva i metodi di Wagner.

Intervista di Vincenzo Leone e Michael Shtekel