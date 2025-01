Video

Liliana Segre: «Quando noi sopravvissuti alla Shoa saremo morti, non resterà che una riga sui libri»

«Purtroppo sono molto pessimista. Il pessimismo aumenta in un tempo come quello di oggi quando nessuno più studia storia, geografia. Quando nessuno si toglie da quel telefonino per pensare. Allora senza cultura, senza morale, non si può che essere pessimisti. Quando tutti ormai saremo morti, noi sopravvissuti (alla Shoa ndr) - ormai siamo pochissimi - i nostri diretti eredi e i bravi insegnanti ricorderanno per un po’, poi ci sarà una riga in un libro di storia e poi più neanche quella». Così la senatrice Liliana Segre intervistata da Fabio Fazio a Che tempo che fa alla vigilia del giorno della Memoria.

