Luca Guadagnino: “Queer è stato bandito a Istanbul perché provocava disordini morali. Per me è un trionfo”

Ospite di “Le sfide di Domani”, il nostro evento dal vivo al teatroparenti di Milano, il regista Luca Guadagnino ha raccontato, tra le altre cose, un episodio di censura del suo film Queer.

«Dovevamo andare al festival di Mubi e loro volevano farlo a Istanbul. E il governo o la commissione di censura locale hanno detto che Queer era bandito perché provocava disordini morali. Ma non ho ancora capito se l’hanno visto o se non l’hanno visto. Perché se l’hanno visto e hanno sentito il disordine morale dentro di sé allora il film è un trionfo, un capolavoro».

«Però – ha aggiunto Guadagnino - non mi faccio martire della censura della commissione di Istanbul o di Erdogan. Quando sento dire di boicottare i Paesi perché non sostengono gli omosessuali non sono d’accordo, è bello avere dei nemici ogni tanto».

