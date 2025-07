Video

Luca Zingaretti: "La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila a Fiumicino"

"Oggi a Fiumicino ho assistito a una scena veramente… al deposito bagagli la moglie di un politico nazionale che passava davanti a tutti, con la scorta che le ha fatto: prego., prego…". L'attore Luca Zingaretti ha postato nelle sue stories su Instagram un video in cui denuncia la scena a cui ha assistito all'aeroporto capitolino. "Ma non vi vergognate? Nemmeno quando andate in vacanza", ha concluso Zingaretti.