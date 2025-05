Video

Matteo Ricci (Pd) esprime solidarietà a Francesco Migliorelli

Il candidato dem alla presidenza della regione Marche ha fatto visita a Francesco Migliorelli, pensionato ed ex sindacalista identificato e perquisito per aver protestato pacificamente con un cartello al pronto soccorso di Macerata dopo sei giorni in attesa di ricovero. "Il caso di Francesco, identificato dai carabinieri per un cartello pacifico – ha detto Ricci – è un segnale allarmante. Siamo al punto che chi difende la sanità pubblica viene perquisito?"