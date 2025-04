Video

Fatti

Maysoon Majidi: «La libertà non può essere descritta. È un bisogno, come l'acqua e il cibo»

Maysoon Majidi, attivista e regista curdo-iraniana, racconta la sua esperienza politica e del viaggio che dal Kurdistan l'ha portata in Italia, attraverso la Turchia. Cosa significa libertà? Lo spiega con una poesia di Sherko Bekas. Accusata di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare appena arrivata in Italia, è stata poi assolta per non aver commesso il fatto dal tribunale di Crotone. Anche ora che non è più reclusa, «sente ancora la mancanza di libertà». Uscita dalla cella «con uno sguardo diverso sul mondo» e senza alcuna pretesa di portare una trasformazione, ha un sogno: «Fare qualcosa per l’articolo 12» del Testo unico sull’immigrazione, la norma che ogni anno criminalizza centinaia di persone migranti, accusate di aver fatto parte dell'equipaggio delle imbarcazioni e, secondo la narrazione del governo, essere coinvolte nel traffico. Spesso non hanno contribuito alla gestione della barca e, altrettanto spesso, hanno materialmente guidato senza avere nulla a che fare con il traffico di esseri umani. La pena prevista dall'articolo 12 è stata ulteriormente aggravata dopo la strage di Cutro.