Video

Italia

Meloni arriva al summit di Tirana. E Rama si inginocchia nuovamente

Il siparietto tra il premier albanese e Meloni, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Tirana. Vedendola scendere dall'auto, Rama - che l'attendeva sotto la pioggia sul red carpet in piazza Skanderbeg - si è inginocchiato, come aveva già fatto a gennaio ad Abu Dhabi. "Fallo solo quando siamo io e te", ha scherzato Meloni mentre Rama si alzava per salutarla. Meloni, dopo aver parlato brevemente alla stampa, si è poi recata al summit, che ha luogo nell'edificio dell'Opera Nazionale. La premier rispondendo ai giornalisti ha fatto sapere che non fa in tempo ad andare a visitare i due centri per migranti costruiti dall'Italia nel nord dell'Albania: "Stiamo andando avanti come promesso", ha detto. "L'Albania è ovviamente europea, come l'Italia, la Serbia, la Norvegia, al di là se siano parte di questa o quella organizzazione", ha dichiarato la premier durante la sessione plenaria Meloni.