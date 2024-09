Video

Fatti

"No al Ddl sicurezza", la manifestazione davanti al Senato

"Costituzione. Libertà". È la scritta che compongono i manifestanti al presidio "No al Ddl sicurezza. Per difendere la libertà e il diritto di manifestare. Per contrastare una norma che introduce reati penali e limita le mobilitazioni sindacali'. Cgil e Uil hanno promosso un sit-in davanti al Senato, dove martedì inizierà l'esame del disegno di legge, già approvato alla Camera. L'articolo