Primo Maggio, corteo internazionalista a Milano contro guerra, riarmo e sfruttamento di classe

È partito da piazzale Pasteur M1, il corteo del Primo Maggio internazionalista promosso da Sicobas, che ha attraversato il cuore di via Padova. Lo slogan principale: "Contro guerra, riarmo e sfruttamento di classe". Alla manifestazione hanno aderito realtà politiche e sociali come il Csa Vittoria, che ha preso parte allo spezzone in solidarietà con la resistenza palestinese. Tra i temi rivendicati: il diritto al lavoro, alla casa, alla sanità universale e alla cultura, il rifiuto del nazionalismo e dello stato di polizia, e un cessate il fuoco immediato nei territori occupati.