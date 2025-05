Video

Primo maggio in Turchia, oltre 300 fermi a Istanbul

A Istanbul 384 persone sono state messe in custodia per avere tentato di prendere parte a manifestazioni non autorizzate in occasione del primo maggio. Lo ha annunciato la prefettura della città sul Bosforo, dopo che l'associazione di avvocati Chd aveva denunciato che oltre 400 persone erano state fermate dalla polizia.