Primo maggio, Landini: «Ci rivoltiamo per cambiare il Paese e la logica dello sfruttamento»

«La rivolta sociale si fa cambiando le condizioni di lavoro dei lavoratori. Quando ho pensato alla rivolta sociale ho pensato a questo, alla necessità di cambiare, vuol dire basta al lavoro precario, basta stipendi da fame, basta morire sul lavoro e rimettere al centro il lavoro e la libertà delle persone nel lavoro». Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine del corteo di Roma per il Primo maggio. «Rivolta sociale vuol dire cambiare questa società basata sul profitto e sullo sfruttamento dei lavoratori. Il profitto sta determinando che le persone diventano una merce. Possono essere comprate o vendute e noi non ci stiamo. Ci rivoltiamo per cambiare il Paese per far tornare al centro giustizia sociale e la persona».