Video

Italia

Primo maggio, Schlein: «Meloni mente, venga tra i lavoratori e si occupi di loro»

«La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, è scritto nella Costituzione. Non può essere però fondata sul lavoro povero, precario e sfruttato. Per questo è importante essere in tanti oggi in piazza per ribadire la dignità del lavoro». Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine del corteo della Cgil a Roma per il Primo maggio. «Noi insistiamo in questi giorni per l'approvazione di un salario minimo in questo Paese. L'Italia è il fanalino di coda dei paesi del G20. Il costo delle bollette in Italia è il più caro d'Europa. Giorgia Meloni continua a mentire a viso aperto sui salari negando perfino i dati usciti dall'Istat. Esca dal palazzo e venga in mezzo ai lavoratori. Si occupi di loro».