Video

Italia

Quando Sangiuliano diceva a Domani: «Rimarrò ministro fino al 2032»

Oggi che non è più ministro, dopo le dimissioni in seguito al caso Boccia, sembrano lontani i tempi in cui Gennaro Sangiuliano aveva detto, sul palco del Festival di Domani a Napoli, che sarebbe rimasto in carica fino al 2032. «Fino ad allora farò il ministro della Cultura, nel primo e nel secondo governo Meloni, perché vinceremo ancora le elezioni e governeremo fino al 2032», aveva assicurato.