Rodolfo Graziani - Il macellaio del Fezzan: la terza puntata di Per questi motivi 2

L’11 ottobre 1948 inizia a Roma il processo all’ex maresciallo Rodolfo Graziani, Marchese di Neghelli, Vicerè d’Etiopia, ministro della difesa della Repubblica di Salò, gerarca fascista. In aula è in abiti civili. A Roma e in Africa, però, tutti lo ricordano con la divisa scura della milizia fascista. Allora il suo soprannome era macellaio del Fezzan, in ricordo di una brutale campagna da lui condotta in Libia. Accusa: tradimento, per essere stato ministro della Repubblica sociale e aver condotto guerriglia antipartigiana. Il suo processo doveva diventare un simbolo, è stato invece il primo banco di prova della tenuta delle nuove istituzioni repubblicane.

La terza puntata della seconda stagione del podcast Per questi motivi, a cura di Giulia Merlo, è disponibile da venerdì 25 luglio su Spotify e tutte le altre piattaforme di streaming.

