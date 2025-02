Video

Sanremo, Lucio Corsi: «Ringrazio i fischi al mio primo concerto, mi hanno rafforzato»

Lucio Corsi, 32 anni, per la prima volta a Sanremo con Volevo essere un duro: «Questo mondo ci vuole indistruttibili, inscalfibili, perfetti e solidi come le pietre, ma noi siamo molto più in bilico. L’equilibrio è precario, bisogna solo accettarlo». Sugli anni da artista di strada: «Insegna tante cose: le persone passano di fretta, il difficile è farle restare. Troppo facile suonare dal palco». La musica? «È voglia di fuggire. Quando una canzone racconta la realtà per com'è mi annoia mortalmente»

Intervista di Annalia Venezia