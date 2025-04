Video

Fatti

«Speriamo che il successore sia come lui»: voci dal funerale di papa Francesco

«Un nonno senza legami di sangue». «Una persona umile che aiutava i poveri, che ha deciso di farsi seppellire in un posto accessibile perché non si sentiva superiore». «Un pontefice che ha messo al centro il rapporto con i migranti, facendo capire l'importanza della presenza dell'altro nel proprio territorio. Io vengo da un ambiente politico di destra, ma senza di lui non mi sarei messo a riflettere su questi temi». Sono le voci di alcune delle 250mila persone che hanno voluto essere presenti in piazza San Pietro per i funerali di papa Francesco.

LEGGI L'ARTICOLO

Video di Paolo Di Falco