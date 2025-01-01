Video

Mondo

Trump, l'uomo di Dio: l'anticipazione dell'inchiesta di Presadiretta

Domenica sera, su Rai3 dalle 21, PresaDiretta indaga le basi ideologiche delle politiche del presidente Usa, Donald Trump. Un viaggio tra chiese, scuole, organizzazioni culturali e università per mostrare le radici della destra religiosa negli Stati Uniti e il ruolo dei protestanti evangelici che hanno votato in massa per Trump e in pochi mesi di governo stanno permeando le scelte del presidente Usa. Gli attacchi ai diritti civili e alla scienza. E i possibili riflessi sulla politica italiana.

Credits: Raiplay