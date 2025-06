Video

Italia

Voci dal corteo contro il decreto sicurezza: «Il governo criminalizza la resistenza non violenta»

«È in gioco la vita democratica di questo paese. Stanno restringendo tutti gli spazi per portare dissenso verso le politiche di un governo che va avanti a decreti governativi». «Con questo decreto viene criminalizzata la resistenza non violenta. Noi vogliamo la sicurezza dei diritti. Non ci basta il diritto alla sicurezza». «La speranza è di essere marea come siamo, e di riuscire in qualche modo, con questi numeri, a cambiare qualcosa». «Sono fiducioso che abbiamo degli anticorpi. Bisogna lottare e fare emergere questa parte d’Italia, che c’è ed è forte».

Ecco le testimonianze di chi oggi è sceso in piazza a Roma per manifestare contro il decreto Sicurezza del governo Meloni, approvato alla Camera giovedì scorso. Nei prossimi giorni il testo passerà al Senato.