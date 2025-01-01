Video

Mondo

Zelensky: "Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati"

«Riceviamo rapporti dai nostri servizi di intelligence e dai diplomatici sulla preparazione dell'incontro in Alaska e sulle intenzioni di Putin. Contemporaneamente arrivano notizie dai territori ucraini colpiti dai raid russi: a Sumy colpito il mercato centrale, in Dnipropetrovsk attacchi su città e impianti, a Zaporizhzhia, Kherson e Donetsk colpi mirati. La guerra continua perché non ci sono né ordini né segnali da Mosca di volerla concludere». Lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, sottolineando che «anche il giorno delle trattative si continua a uccidere, e questo la dice lunga». Zelensky ha quindi auspicato «una posizione forte da parte degli Stati Uniti, perché Mosca rispetta solo la forza americana».