Zuppi chiede la pace a Gaza leggendo i nomi di 12mila bambini morti

Il primo a leggere è stato il cardinale Matteo Zuppi e poi decine di persone si sono alternate per scandire fino a sera gli oltre 12mila nomi dei bambini morti in Terra Santa. Nella preghiera sono stati pronunciati i nomi e le età dei bambini morti dal 7 ottobre 2023 fino al 15 luglio: 469 pagine, 16 israeliani, 12.211 palestinesi. "La sofferenza dei bambini deve colpire più di ogni altra. Le lacrime dei bambini sono quello che c'è di più insopportabile e quindi che deve renderci insopportabile la violenza. Speriamo che questo faccia scegliere a tutti quanti altre vie e di non mettere più in pericolo la vita degli innocenti", ha dichiarato Zuppi. L'iniziativa è stata lanciata dalla Piccola famiglia dell'Annunziata, la comunità monastica fondata da Giuseppe Dossetti (Ansa / Di Gottarelli)