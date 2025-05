Video

Fatti

Adrian Fartade: «Stiamo per tornare nel medioevo, ma sarà digitale»

Nella prima giornata del festival “Le sfide di Domani”, al Teatro Franco Parenti di Milano, Adrian Fartade e Francesca Gastone moderati da Michela Rossi si sono confrontati sull’intelligenza artificiale e sulle conseguenze sulle illustrazioni e sui fumetti. «Avete visto come possediamo sempre meno, nel senso che tutto è abbonamento in streaming, stiamo andando nella direzione in cui non avremo niente di nostro molto velocemente. Tutto in affitto, tutto in abbonamento, nulla sarà tuo. . Abbiamo già vissuto un momento del genere, in cui eravamo “servi della gleba”. Quando Zuckerberg ti dà un appezzamento di terra digitale, tu per avere quell'appezzamento, per poter vivere la tua vita sociale, devi produrre contenuti con cui lui crea valore. Sei un servo della gleba che ogni mattina si alza e produce contenuti online e inizia a non avere più niente e stiamo tornando nel feudalesimo. Ci ritroveremo nel medioevo due punto zero E nessuno se ne accorgerà perché sarà digitale».

