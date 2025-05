Video

Adriano Sofri: «Non esiste un esempio di vero dissenso, paragonabile a quello di Alexey Navalny»

«Chi oggi si illude di essere un dissidente, si inganna», Adriano Sofri parla nella sala piena del Teatro Franco Parenti ospite de “Le sfide del Domani” e cambia l’aria. Lo fa insieme a Chiara Francini, attrice, scrittrice capace di dar forma all’inquietudine con ironia e profondità insieme alla giornalista Daniela Preziosi. «Non esiste un esempio di libertà personale, di coraggio e di vero dissenso paragonabile a quello di Alexey Navalny» dice Sofri. Viene viene voglia di dire che è un pazzo, così come come in Russia si diceva dei pazzi di Dio. Un pazzo, se non fosse che il regime dittatoriale che ha avuto ragione della sua vita, che l'ha, che l'ha fatto morire, distilla ed era fatto apposta per chiamare le persone libere, pazze dichiararle psichiatricamente pazze. Lo cito perché è anche un esempio straordinariamente significativo dell'imbecillità dei nostri contemporanei, cioè di noi».

