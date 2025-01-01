Video

Mondo

Così l'Europa continua a comprare gas russo nonostante le sanzioni

Con la promessa di punire Vladimir Putin per la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, l'Ue ha sanzionato il gas che la Russia ci mandava attraverso i gasdotti. Intanto, lontano dai riflettori, gli stati europei hanno continuato a comprare gas russo attraverso le navi. Nel video, il terminal di Gnl del porto di Bilbao, una delle porte di ingresso del gas di Mosca in Europa, dove il grande inganno è sotto i nostri occhi. L'anticipazione dell'inchiesta di Presadiretta, in onda su Rai 3 domenica 28 settembre dalle 20.30