Come funziona un pronto soccorso pubblico in Danimarca

Un viaggio di PresaDiretta tra Roma, Milano, la Sardegna e la Danimarca per raccontare la medicina del futuro tra innovazione e rischi di nuove disparità. La sanità italiana si sta trasformando: intelligenza artificiale, telemedicina, robotica, medicina predittiva, ospedali digitalizzati. Ma tra le promesse e la realtà dei territori, il rischio è che aumentino le disuguaglianze.

LA SANITA’ DEL FUTURO è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina de Ritis con Pablo Castellani, Daniela Cipolloni, Marianna De Marzi, Francesca Nava, Roberta Pallotta, Emilia Zazza, Riccardo Cremona, Matteo Delbò, Paolo Martino.