Emiliano Fittipaldi: «Una consulenza da 70mila euro al ministero per la legale di Crosetto»

Ospite della trasmissione Dimartedì su La7, il direttore di Domani Emiliano Fittipaldi ripercorre le inchieste del nostro giornale sul ministro della Difesa Guido Crosetto e sugli affitti, per le case di lusso dove abitava, non pagati. E ricorda di un altro conflitto di interessi. Quello che ha portato l'avvocata Federica Mondani, che segue il ministro proprio in quei contenziosi, alla nomina di consulente alle parti opportunità proprio nel ministero della Difesa. Una consulenza da 70mila euro l’anno che le varranno, a fine legislatura, circa 330mila euro lordi. E, ricorda ancora Fittipaldi: «Anche le cause intentate dal ministro contro Domani e La7 vengono firmate da Mondani, mentre è consigliera per il ministero».

