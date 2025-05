Video

Mondo

Gaza sotto assedio, la fame come arma di guerra: il nostro racconto dal valico di Rafah

Domani ha fatto parte della carovana italiana composta da deputati, eurodeputati, ong e giornalisti giunta al confine tra l’Egitto e la Striscia per documentare la crisi umanitaria e il blocco degli aiuti da parte dell’esercito israeliano. Lunga la lista dei beni non ammessi al transito, mentre il nuovo piano di Netanyahu per la consegna dei viveri prevede la militarizzazione e la privatizzazione degli aiuti. Nel frattempo, due milioni di persone sono malnutrite e si contano già 29 gazawi morti di inedia

LEGGI L'ARTICOLO

A cura di Youssef Hassan Holgado e Lorenzo Sassi