Global Sumud Flotilla, la raccolta di aiuti umanitari prima della partenza

Monumentale operazione logistica a Genova: si puntava a raccogliere 45 tonnellate di beni in cinque giorni, ne sono arrivati oltre 260. «Nulla andrà sprecato», assicurano gli organizzatori. Scuderi (Avs): «L’inerzia dell’Europa davanti al genocidio le toglie credibilità ogni giorno di più». Altre 20 imbarcazioni sono salpate da Barcellona con a bordo attivisti da tutto il mondo, tra cui Greta Thunberg e Ada Colau.

Credits video: Global Sumud Flotilla