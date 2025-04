Video

Fatti

I momenti più iconici del pontificato di papa Francesco

Dall'elezione, il 13 marzo 2015, all'ultimo affaccio a San Pietro nel giorno di Pasqua 2025 per l'Urbi et Orbi. Ripercorriamo in questo viaggio per immagini alcuni dei momenti significativi del papato di papa Francesco, contrassegnato da tante novità a cominciare dal nome scelto, ispirato a Francesco d’Assisi, e da tante prime volte.

